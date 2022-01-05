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Общество5 января 2022 14:05

В Сочи выбрали самые популярные туристические объекты

Наибольшим внимание у туристов пользовались горные курорты, парк «Ривьера», смотровая башня на горе Ахун и другие достопримечательности
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи царит праздничная атмосфера. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи царит праздничная атмосфера. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи выбрали самые популярные объекты, которые в новогодние каникулы пользовались большим спросов у гостей курорта. В топ вошли 11 достопримечательностей. Среди горных курортов «Роза хутор», «Красная поляна» и ГТЦ «Газпром», значатся смотровая башня на горе Ахун, парк «Ривьера», дача Сталина, Солохаул парк, «Дендрарий», вольерный комплекс Экоцентр «Лаура» , а также Сочи Парк и Skaypark Сочи.

— Сочи за новогодние праздники уже принял около 150 тысяч гостей. Особое внимание мы уделяем организации комфортного и безопасного отдыха на объектах турпоказа, — рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

На всех экскурсионных точках курорта в эти дни царит новогодняя атмосфера. По рекомендациям властей курорта, усилен контроль за соблюдением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Все мероприятия проводятся при соблюдении требований Роспотребнадзора.