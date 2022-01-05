Синоптики прогнозируют резкое потепление в Сочи

В Сочи резко потеплеет. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Синоптики прогнозируют температурный скачок в Сочи. По словам специалистов Центра гидрометеорологии и мониторингу среды, в ближайшие сутки температура воздуха на курорте прогреется до 15 градусов тепла.

- Уже в ближайшие часы ожидается значительное потепление. Сначала температура поднимется до 10 градусов, днем 6 января в Сочи будет до 15 градусов тепла, - рассказали в региональном Центре гидрометеорологии и мониторингу среды.

Напомним, что сейчас в горных районах Сочи царит настоящая зимняя сказка. После обильного снегопада на горнолыжных курортах выросли сугробы высотой в человеческий рост. Полицейские перешли на усиленный режим дежурства.