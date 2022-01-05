Причиной смертельного пожара в Мостовском районе называют неисправное печное отопление

Причиной пожара называют неисправную печь. Фото: СК РФ по Краснодарскому краю

Следственный комитет Краснодарского края начал расследование происшествия, случившегося 5 января в станице Костромской Мостовского района. Ранним утром люди, живущие на улице Октябрьской, заметили, что из дома по соседству валит дым. Соседи вызвали пожарных, которые подтвердили возгорание в частном домовладении на площади 18 квадратных метров.

- В результате пожара погибли 66-летняя женщина и ее 73-летний супруг. Предварительно причиной пожара могла стать неисправность печного отопления, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тела были обнаружены в одной из комнат домовладения. По предварительным данным, пожилые супруги задохнулись продуктами горения. Следователями Лабинского межрайонного следственного отдела СКР по краю проводится доследственная проверка.