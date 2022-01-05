За 2021 год в Краснодаре прочистили почти 140 км ливневых коллекторов

В Краснодаре за год расчистили почти 140 км ливневки. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре за 2021 год муниципальные службы прочистили 138,1 км ливневой канализации. Коммунальщики исследовали и расчистили свыше 6 тысяч дождеприемных колодцев и откачали более 606 кубометров ила.

- Также специалисты откачали более 15 тысяч кубометров дождевой воды, - рассказали в администрации Краснодара.

Самый большой объем работ был выполнен в Прикубанском округе. Здесь муниципальные службы обслужили 48,1 км ливневой канализации. В Центральном всего 24,6 км. В Западном и Карасунском округах по 31,9 и 33,5 км соответственно.

В состав специализированной службы по содержанию городских сетей ливневой канализации входят четыре бригады и двенадцать единиц спецтехники.