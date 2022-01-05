В пригороде Краснодара сделают новую сеть уличного освещения

Продолжается благоустройства поселка Березовый. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краснодарском поселке Березовый сделают новую сеть уличного освещения. На темную магистральную улицу неоднократно жаловались властям местные жители. Ранее коммунальная инфраструктура находилась на балансе разорившегося совхоза «Прогресс». Глава краевого центра Андрей Алексеенко согласился, что проблема насущная и требует своевременного решения.

- Эти светильники уже устарели. Необходимо ставить новые и современные. Тем более рядом — современный городской сад «Сосновый», который мы благоустроили по национальному проекту. Быстрее мы сделаем это за счёт городского бюджета, - обнадежил жителей поселка Андрей Алексеенко.

На проектирование и строительство сетей протяженностью около 700 м может понадобиться примерно 4,5 млн руб. Вопрос о выделении денег на новую сеть уличного освещения Березового будет решен на ближайшем заседании городской Думы. Работы по прокладке кабелей и установке новых фонарей по ул. им. Профессора Малигонова будут завершены до 1 июня 2022 года.