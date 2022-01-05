Отменят ли рейсы из Сочи в Алма-Ату из-за митингов в Казахстане

Рейсы из Сочи в Казахстан под угрозой отмены. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Авиасообщение Сочи с Алма-Атой и Нур-Султаном может закрыться, так и не начавшись. Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты подтвердила его захват протестующими. Воздушная гавань закрыта на прием и выпуск самолетов. Пока неизвестно, как будет работать аэропорт.

Ранее международный аэропорт Сочи совместно с базовым перевозчиком - авиакомпанией Nordwind объявили об открытии из Сочи новых направлений в Алма-Ату и Нур-Султан. Первый рейс авиакомпании был запланирован на 15 января 2022 года. 5 января пассажирам, купившим билеты на ближайшие рейсы в Казахстан из других российских городов, объявили о переносе рейсов на другие даты.

Как сообщили в пресс-службе Nordwind, пока идет речь о рейсах, запланированных на 6 января. Людям, купившим билеты на 15 января с вылетом из Сочи, об отмене или переносе будет объявлено позже.