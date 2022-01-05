Известный стилист рассказал, чем именно должна пахнуть женщина, чтобы быть в тренде

Георгий Кот дал интервью ведущему шоу "Без маски". фото: скриншот

Георгий Кот дал эксклюзивное интервью программе "Без маски". С ведущим шоу Дмитрием Михеевым стилист был откровенен и не смущаясь рассказал, что он думает о современных женщинах, а также дал советы, как им остаться в тренде.

- Женщина, которая может говорить и мыслить, должна пахнуть пудрой – и такая женщина всю жизнь будет в тренде, - поведал член Союза дизайнеров России Георгий Кот.

По словам стилиста, в 2022 году на смену лаконичности в моду приходит роскошь, хоть и сдержанная. В тренде сейчас многослойность и рельефность. Чтобы быть актуальной, моднице в этом году придется выбирать золотую середину между цыганщиной и скромностью. Если пышное и многослойное платье, то аккуратная и не бросающаяся в глаза прическа. В общем, стиль не «чересчур», а «лучше, когда немного не хватило», - пояснил Георгий Кот.