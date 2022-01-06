Рейсы в Казахстан из Сочи могут сорваться. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Что произошло за ночь 6 января в Краснодарском крае. Авиасообщение Сочи с Алма-Атой и Нур-Султаном может закрыться, так и не начавшись. Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты подтвердила его захват протестующими. Воздушная гавань закрыта на прием и выпуск самолетов.

В Мостовском районе Кубани во время пожара погибли люди. Сгорело частное домовладение.

На Кубани рождественские богослужения пройдут с соблюдением санитарных мер. Рождественскую службу в Свято-Екатерининском кафедральном соборе покажут в прямом эфире.

На пост нового тренера ФК «Краснодар» прочат Марко Николича. Сербского тренера называют самым вероятным кандидатом на роль наставника «быков».