Погода в Краснодаре 6 января: порывы ветра достигнут 17 м/с

В Краснодаре будет пасмурно. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Погода в Краснодаре продолжает баловать горожан. Почти середина зимы, а серьезных заморозков и сугробов так и не было. В четверг, 6 января, воздух прогреется до +15 градусов, но будет дуть сильный ветер.

- В Краснодаре ожидается юго-западный ветер, при порывах он может достигать 15-17 м/с, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Существенных дождей не будет, сохранится пасмурная погода. Такая же обстановка будет наблюдаться на всей территории региона.