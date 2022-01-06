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Общество6 января 2022 4:13

Погода в Краснодаре 6 января: порывы ветра достигнут 17 м/с

Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 6 января 2022 года
Оксана КАДОЧНИКОВА
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В Краснодаре будет пасмурно. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре будет пасмурно. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Погода в Краснодаре продолжает баловать горожан. Почти середина зимы, а серьезных заморозков и сугробов так и не было. В четверг, 6 января, воздух прогреется до +15 градусов, но будет дуть сильный ветер.

- В Краснодаре ожидается юго-западный ветер, при порывах он может достигать 15-17 м/с, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Существенных дождей не будет, сохранится пасмурная погода. Такая же обстановка будет наблюдаться на всей территории региона.