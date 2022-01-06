Автоинспекторы выясняют причины ДТП, а также устанавливают, был ли пьян водитель машины.

В Краснодаре иномарка снесла остановку. Серьезная авария произошла на пересечении улиц Яцкова и Героев-Разведчиков вечером 5 января.

Как сообщают очевидцы, белый внедорожник не справился с управлением. На скорости он влетел в остановку общественного транспорта. К счастью, в этот момент рядом не было людей, никто не пострадал. Однако травмы получил водитель иномарки.

На месте работает полиция. Выясняются обстоятельства случившегося. Автоинспекторы выясняют причины ДТП, а также устанавливают, был ли пьян водитель машины.

За нарушение правил дорожного движения и повреждение дорожных объектов виновнику аварии грозит штраф.