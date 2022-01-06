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Общество6 января 2022 6:37

Более 1000 человек остались без холодной воды в Краснодаре

Авария произошла в Прикубанском округе
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Коммунальная авария оставила без воды более 1 000 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальная авария оставила без воды более 1 000 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередная коммунальная авария оставила без холодной воды около 1 350 человек. Отключение произошло из-за утечки на водопроводе на улице Ковалева, 14.

Без благ цивилизации на несколько часов остались жители восьми домов на Яна Полуяна и Ковалева. Социальные учреждения в зону отключения не попали.

- Ремонтно-восстановительные работы проводит бригада из 4 человек и 3 единиц техники, - прокомментировали в ЕДДС Краснодара.

Как сообщили специалисты, аварию планировали устранить за пять часов.