Более 1000 человек остались без холодной воды в Краснодаре

Коммунальная авария оставила без воды более 1 000 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередная коммунальная авария оставила без холодной воды около 1 350 человек. Отключение произошло из-за утечки на водопроводе на улице Ковалева, 14.

Без благ цивилизации на несколько часов остались жители восьми домов на Яна Полуяна и Ковалева. Социальные учреждения в зону отключения не попали.

- Ремонтно-восстановительные работы проводит бригада из 4 человек и 3 единиц техники, - прокомментировали в ЕДДС Краснодара.

Как сообщили специалисты, аварию планировали устранить за пять часов.