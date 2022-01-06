Парад в честь ветерана Великой Отечественной войны провели в Анапе

Василий Кулькин освобождал Европу от нацистов. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Свой 95-летний юбилей Василий Михайлович Кулькин отпраздновал необычно. Перед его домом парадным строем прошли десантники, а сам он получил огромное количество поздравлений, в том числе от президента Владимира Путина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- Вы – гордость нашего города-курорта. Вместе с вами, Советом ветеранов и активистами «Боевого братства» более 10 лет назад мы сделали все, чтобы Анапа получила высокий статус города воинской славы. Спасибо за сотни мероприятий, в которых вы участвуете, несете знания и правду о войне молодому поколению, отметил в поздравительной речи вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк.

Василий Кулькин ушел на войну в 1944 году, был танкистом. В победном мае 1945 года освобождал Польшу и Чехословакию от германских частей. Василий Михайлович награжден медалью «За боевые заслуги». После окончания войны служил в танковой части в Анапе. В 1974 году уволился в запас и работал в горкоме ДОСААФ, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.