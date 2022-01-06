«Тропу здоровья» и набережные благоустроят в 2022 году в Хостинском районе Сочи

Хостинский район преобразится. Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

В 2022 году в Хостинском районе Сочи благоустроят вторую очередь «Тропы здоровья». Сейчас здесь заменена входная группа и брусчатка, отремонтированы спортивные и смотровые площадки. В ближайшее время установят зоны для воркаута, пандусы и парковую мебель.

- Статус Хосты как одного из самых зеленых районов курорта будем укреплять. В Год экологии проведем дополнительно озеленение, появятся новые клумбы, обустроим парки и скверы, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

В новом году также продолжатся работы по реконструкции и благоустройству набережных рек Мацесты и Хосты. Прогулки для маломобильных граждан и мамам с колясками станут намного комфортнее, обещают в городской администрации.

К тому же в Хост полным ходом идет газификация. Топливо уже проведено к улицам Леси Украинки и Джапаридзе. Сейчас продолжаются изыскательские работы в Семеновке и Измайловке. После того, как эти села подключат к трубе, Хоста будет полностью газифицирована.