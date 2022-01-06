План вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае выполнен на 79%

На Кубани от коронавируса привились 2,8 млн человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае от коронавируса привились почти 3 млн жителей. План вакцинации составил 79%. Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, необходимо, чтобы прививку поставили 764 тысячи человек.

Лидерами по количеству вакцинированных стали Темрюкский, Успенский, Крыловский, Калининский, Курганинский, Динской, Апшеронский и Кавказский районы. Здесь привились более 90% населения. Самые низкие показатели в Кореновском, Брюховецком, Выселковском районах и в Геленджике.

Сейчас на Кубани работает 332 пункта вакцинации. Их список доступен на сайте минздрава Краснодарского края. Также узнать адреса прививочных центров и время их работы можно с помощью чат-бота @vac23_bot и на сайте вакциназдесь.рф, сообщает пресс-служба администрации региона.