В Краснодарском крае коронавирус обнаружен у 411 человек

За сутки в Краснодарском крае скончались 12 человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском каре за последние сутки коронавирусом заболели 411 человек. Среди заболевших 251 женщина и 160 мужчин. Возраст пациентов колеблется от 1 месяца до 95 лет.

Лидером по количеству заболевших стал Краснодар. В региональном центре зафиксировано 183 новых случая коронавируса. На втором месте - Новороссийск. В городе-курорте положительный тест получили 33 человека. На третьем месте - Туапсинский район с 17 инфицированными.

В Кавказском районе выявлено 15 случаев коронавируса, в Гулькевичском - 13, в Апшеронском районе - 12.

В Сочи, Выселковском, Приморско-Ахтарском районах - по 10 новых заболевших, в Ейском, Новопокровском, Северском - по 9. По 8 человек заразились в Армавире и Кореновском районе, по 7 - в Динском и Крымском, по 5 - в Горячем Ключе, Брюховецком и Калининском районах, по 4 - в Белоглинском, Красноармейском, Темрюкском и Усть-Лабинском.

По 3 пациента получили получили положительный тест в Лабинском и Тимашевском районах, по 2 - в Кущевском, Мостовском и Славянском районах, по одному - в Анапе, Белореченском, Каневском, Крыловском, Курганинском, Павловском и Староминском районах.

- За весь период 100 140 человек выписали с выздоровлением, за последние сутки – 445. 9 842 пациента спасти не удалось, в том числе за сутки скончались 12 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 89 жителей, на ЭКМО – 5, - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.