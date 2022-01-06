В Краснодаре реконструируют улицу Домбайскую

Улицу Домбайскую ждет реконструкция. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Улица Домбайская в Прикубанском округе остается гравийной несмотря на то, что является одной из самых востребованных в микрорайоне. Отсыпкой дороги занимались в 2021 году, в том числе силами застройщика, но долго она не продержалась. Здесь очень активное движение грузового транспорта и полностью отсутствуют ливневки.

- Надо приводить в порядок эту улицу. Ее в приоритет давайте ставить. Сейчас введут дома, и что? Строители должны выйти с жилых объектов, а дорожники — с дорожных, — отметил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Сейчас проектно-сметная документация для реконструкции Домбайской от ул. 1-го Мая до ул. им. Героев-Разведчиков прошла госэкспертизу. Планируется, что за 9 месяцев дорогу реконструируют, построят ливневку, тротуары, освещение, диспетчерский пункт движения общественного транспорта, а также новые инженерные сети. Но для начала строительства необходимо решить судьбу трех земельных участков. Один заложен в проекте межевания под сервитут, по второму проводится работа с жителями многоквартирного дома для установления сервитута, по третьему выпущено постановление об изъятии в апреле — мае 2022 года.

Также Андрей Алексеенко отметил, что имеющийся свободный участок необходимо зарезервировать для строительства социального объекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.