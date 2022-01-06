12 социальных объектов построят в Краснодаре в 2022 году

В Краснодаре продолжат строительство школ и детских садов в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В 2022 году в Краснодаре могут появиться восемь детских садов на 2 000 мест и три школы почти на 5 000 мест. Также в планах строительство спортивного зала на территории школы № 58. Социальные объекты возведут за счет федерального и краевого бюджетов. К работе подключатся застройщики, они вложат собственные средства.

В 2022 году в Краснодаре введут в эксплуатацию школы:

— на 1875 мест по ул. Конгрессной;

— на 1550 мест в мкр. «Почтовый»;

— на 1550 мест в районе ул. Россинского.

В 2022 году в Краснодаре введут в эксплуатацию детские сады:

— на 350 мест в районе ул. им. К.Россинского и ул. Батуринской;

— на 160 мест по пер. Элеваторному,16;

— на 280 мест по ул. им. Петра Метальникова, 32;

— на 300 мест по ул. Семигорской;

— на 250 мест по ул. Зеленоградской в п. Березовом;

— на 300 мест в районе ул. Планетной в пос. Плодородном;

— на 180 мест по ул. им. Генерала Корнилова;

— на 180 мест в районе ул. им. Генерала Корнилова.

На строительство еще четырех детских садов в бюджете заложены средства. По двум дошкольным учреждениям заключены контракты - на 120 мест по ул. Первомайской, 4/1 в пос. Знаменском и на 230 мест по ул. Демидовской, 65 в жилом районе Новознаменском. Школу на 1 550 мест на Героя Яцкова начнет возводить застройщик.

На данный момент ведется проектирование 19 школ на 19 391 место и 32 детских садов на 7 830 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.