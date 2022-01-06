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Общество6 января 2022 13:17

В Краснодарском крае на новогодних праздниках отдыхает 140 тысяч туристов

Большая часть путешественников выбрала для отпуска Сочи
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Около 140 туристов выбрали Краснодарский край для отдыха в праздничные дни. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около 140 туристов выбрали Краснодарский край для отдыха в праздничные дни. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На курортах Краснодарского края сейчас находится около 140 тысяч туристов. Почти 100 тысяч россиян выбрали местом отдыха Сочи во время праздничных дней. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что особой популярностью пользуется горный кластер.

- Пока итоги подводить рано. Праздничные дни еще продолжаются. Со своей стороны мы максимально создали условия, чтобы гостям и жителям региона было комфортно, - написал Вениамин Кондратьев.

Губернатор поблагодарил туристов, которые с пониманием относится к антиковидным ограничениям, и соблюдают рекомендованные правила Роспотребнадзора.

Отметим, что в Сочи работает краевой оперативный штаб. Его возглавляет первый вице-губернатор Игорь Галась. Все службы и ведомства работают в круглосуточном режиме, рассказали в пресс-службе администрации региона.