55 котельных обновили в Краснодарском крае в 2021 году

Часть котельных модернизирована за счет частных вложений. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Коммунальщики модернизировали 55 котельных на Кубани в прошлом году. При этом в отрасль активно привлекаются внебюджетные источники. 34 объекта были обновлены за счет частных вложений.

- В 2021 году за счет средств теплоснабжающих предприятий в крае модернизировали 19 котельных, 15 – в рамках концессионных соглашений в Ейском, Успенском, Кущевском районах и городе Горячий Ключ. Еще 21 объект обновили за счет краевых и муниципальных средств, – сказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

За прошедшие 12 месяцев полную процедуру согласования прошли 8 концессионных соглашений теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ленинградском, Славянском, Апшеронском, Новопокровском и Тихорецком районах. Две концессии уже подписаны, по шести завершены конкурсные процедуры и еще две находятся в завершающей стадии конкурсов. Общий объем инвестиций в отрасль по данным концессиям превысит 2,4 млрд рублей.

Также в регионе обновили изношенные участки теплосетей. По поручению губернатора Кубани, ежегодно замене подлежит 5% старой инфраструктуры. С 2016 года заменили 948 км, из них в 2021 – 160 км, отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.