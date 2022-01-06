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Происшествия6 января 2022 13:52

В Анапе задержан мужчина, преследовавший девочку в подъезде

Мужчина спокойно прогуливался по улицам города-курорта
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Мужчина в черной куртке задержан. Фото: скрин видео

Мужчина в черной куртке задержан. Фото: скрин видео

Полицейские задержали подозрительного мужчину, который преследовал школьницу в подъезде. Неизвестный проник вместе с ней в дом и хотел сесть в лифт. Но бдительная девочка не стала ехать с незнакомцем и вышла на улицу. Мужчина остался на первом этаже. Услышав, что лифт спускается вниз, спрятался, а потом вышел на улицу. Такое поведение показалось жителям города странным, в дело вмешалась полиция. Правоохранители начали проверку. Сегодня, 6 января, мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он не спеша прогуливался по улицам города-курорта.

- Им оказался 53-летний житель Ульяновской области, - рассказали в пресс-службе ОМВД Анапы. - Мужчина доставлен в отдел, его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.