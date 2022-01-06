Жилой комплекс «Свобода» в Краснодаре достроят в конце января

Дома сдадут в конце января этого года. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Более 500 дольщиков ждут свои квартиры в двух многоэтажках на ул. Семигорской-Понтийской. Строительство четвертого и пятого литеров ЖК «Свобода» должно быть завершено в конце января этого года.

- Вижу, что работа идет, но мы понимаем, что всему есть свои сроки. Поэтому важно ни в коем случае не снижать темпы и обязательно закончить работы к концу января, — заявил глава Краснодара Андрей Алексеенко, который посетил объект с инспекцией.

Сейчас дома находятся в региональной дорожной карте по восстановлению прав дольщиков. В помещениях завершаются отделочные работы, проходит благоустройство территории, пуско-наладка внутренних сетей электроснабжения, отопления, вентиляции и водоснабжения, а также системы пожаротушения.