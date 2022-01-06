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Спорт6 января 2022 16:37

Матч баскетбольного «Локомотива» с «Астаной» перенесли из-за погромов в Казахстане

Игра должна была состояться 8 января в Краснодаре
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Матч с баскетболистами из Астаны перенесен на неопределенное время. Фото: lokobasket.com

Матч с баскетболистами из Астаны перенесен на неопределенное время. Фото: lokobasket.com

Встреча кубанского клуба со спортсменами из Астаны не состоится из-за беспорядков в Казахстане. Проведение матча планировалось 8 января. Теперь болельщикам придется сдать билеты. Игры перенесли на неопределенное время.

-Ближайший домашний матч против «Астаны» перенесен в связи с нестабильной обстановкой в Казахстане и отменой авиарейсов, - сообщили «КП»-Кубань» в ПБК «Локомотив-Кубань».

Дата и время перенесенной игры будут озвучены позднее.

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