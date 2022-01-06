Два азовских дельфина погибли с начала года на Черноморском побережье

Причина гибели азовских дельфинов пока неизвестна. Фото: delfacenter

Особи двух азовок найдены 3 января на берегу Черного моря. Первый летальный случай зафиксирован на пляже в Адлере. Об этом сообщили на горячую линию Центра спасения дельфинов «Дельфа» многочисленные очевидцы. Тело китообразного сильно разложилось. Информацию о гибели морской свиньи передали в муниципальную службу для уборки.

Второй случай произошел у Мысхако под Новороссийском. Погибшим оказался молодой самец азовки. На место выехали волонтеры. Они взяли анализы, чтобы определить причину смерти животного.

- Он оказался совсем юным, всего 90 см в длину. На его теле были обнаружены следы от зубов, - сообщили в Центре спасения дельфинов «Дельфа» в социальных сетях.

Отобранный материал отправлен в лабораторию. Он станет вкладом в изучение причин гибелей китообразных на побережье Черного моря в Краснодарском крае.