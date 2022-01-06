Мирополит обратился к православным с традиционным рождественским посланием. Фото: mitropoliakuban.ru

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий обратился к пастве с рождественским посланием. Архиерей впервые встречает один из самых главных православных праздников в Краснодарском крае и уже совершил литургию в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Сочельник.

Митрополит отметил, что прошедший год был сложным из-за распространения коронавируса. Однако призвал не впадать в уныние и объединяться для совершения благих дел.

- Особое внимание нужно обратить на подрастающее поколение, на молодежь, от которой зависит будущее нашей церкви, Кубани и всей страны. Ответственность за это лежит на всех нас – духовенстве, казаках, педагогах, родителях. Нужно показать молодым людям верные жизненные ориентиры и нравственные опоры, которые дает всем нам Бог, пришедший в этот мир, - рассказал митрополит Григорий.

Глава Кубанской митрополии попросил христиан не забывать о тех, кто нуждается в особенной поддержке - одиноких и пожилых людях, детях-сиротах, тех, кто болен.

- Вновь и вновь поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова, желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сил, неоскудевающей радости духовной. Да поможет нам Всемилостивый Господь в решении всех намеченных задач, да будет наступивший 2022 год мирным и спасительным для всех, живущих на богоспасаемой кубанской земле, - завершил послание к православным митрополит Григорий.