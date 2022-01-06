В центре Краснодара сбили человека

В центре Краснодара сбили пешехода

Авария произошла вечером 6 января. На пересечении улиц Красной и Карасунской машина сбила человека. По словам очевидцев, пешеход скончался на месте аварии, не приходя в сознание.

Сейчас здесь работают сотрудники ДПС. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Как сообщили в полиции, 20-летний водитель "Мерседеса" ехал по улице Красной. Когда загорелся зеленый свет, он тронулся и наехал на мужчину, который в это время лежал на проезжей части.

- Личность погибшего не установлена, - рассказал "КП"-Кубань" официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.