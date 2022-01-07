Богослужения прошли во всех храмах

"КП" - Кубань" узнала, что произошло за ночь 7 января в Краснодарском крае.

Во всех храмах Кубани прошли праздничные богослужения в честь Рождества Христова. Это один из главных религиозных праздников для всех православных христиан. Сообщается, что ночную службу посетили тысячи верующих.

Матч баскетбольного «Локомотива» с «Астаной» перенесли из-за погромов в Казахстане. Она планировалась 8 января. Теперь болельщикам придется сдать билеты. Игры перенесли на неопределенное время.

В центре Краснодара насмерть сбили человека. Это произошло на пересечении улиц Красной и Карасунской. По словам очевидцев, пешеход скончался на месте ДТП, не приходя в сознание.