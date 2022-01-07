В новогодние праздники два жителя Краснодарского края получили серьезные травмы из-за фейерверков

Медикам пришлось оказывать экстренную помощь.

Минувшие праздники принесли не только радостные эмоции, но и травмы двум жителям Краснодарского края. Встретив Новый год за столом, они решили запустить фейерверки. Но веселье закончилось печально – оба загремели в больницу.

Первый несчастный случай произошел в Белореченском районе. После 12 часов ночи 44-летний житель станицы Рязанской решил устроить настоящее огненное шоу для своих родных и близких. Он взял петарду, но она взорвалась не в небе, а в руках мужчины.

- У пострадавшего были рваные раны трех пальцев левой руки, а на правой оторвало фалангу первого пальца, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

В Сочи местный житель тоже не отделался легким испугом после запуска петарды. Она попала ему прямо в глаз. Видавшие виды медики оказали 24-летнему молодому человеку первую помощь.

- Парень получил гематому и рваную резаную рану левого глаза. Как объяснили врачи, травму он получил из-за фейерверка, - отметил источник.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что полицейскому в Краснодарском крае оторвало пальцы во время запуска петарды. Командир роты ППС был госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сожгло лицо. Сотрудник ДПС чуть не лишился головы при запуске новогодней петарды на Кубани

На Кубани полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии после неудачного запуска фейерверка (подробнее)