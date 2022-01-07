Загорелась котельная в Краснодаре. Фото: Девора Борс

Теплоснабжение домов в центре Краснодара восстановили после пожара в котельной. Об этом рано утром 7 января сообщили в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- Коммунальщики работали всю ночь после пожара в котельной ЖК "Большой", тепло в дома пошло, - уточнили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Напомним, в Краснодаре на улице Коммунаров горела котельная. Пожарные установили, что огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в течение получаса, но жители домов остались без отопления на несколько часов.