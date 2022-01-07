Глава Кубани присутствовал на богослужении

Вениамин Кондратьев поздравил православных с Рождеством. Глава Кубани назвал этот день, 7 января, символом духовного единства.

- Он напоминает нам о главных ценностях в жизни, дарит надежду и тепло. А еще Рождество - это всегда ожидание перемен к лучшему, - написал Вениамин Кондратьев в своем тг-канале.

Губернатор пожелал всем исполнения задуманного, добра, мира и благополучия.

К слову, Вениамин Кондратьев побывал на ночном богослужении в Екатерининском храме Краснодара, куда пришли еще тысячи горожан.