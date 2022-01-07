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Общество7 января 2022 6:36

Весенние растения зацвели в Сочи в январе

Специалисты объясняют это теплой зимой
Ева МУР
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В Сочи пришла весна. Фото: Галина Вавилова

В Сочи пришла весна. Фото: Галина Вавилова

Сразу несколько видов теплолюбивых растений распустились в январе в Сочи. Подснежники, камелия, мимоза и душистая жимолость зацвели в Сочинском нацпарке.

- Обычно эти растения цветут ближе к марту, но уже сейчас - в цвету, - рассказала ведущий научный сотрудник парка Галина Солтани.

Специалист объясняет такое необычное явление теплой зимой. В этом году температура воздуха в январе опускалась до минус трех, но это было кратковременно. Синоптики прогнозируют до +18 тепла в ближайшие дни на курорте.