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Общество7 января 2022 7:28

Маленьким леопардам в Сочи дали имена

Детенышам, родившимся в нацпарке, всего четыре месяца
Ева МУР
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Леопардов перевели в большие вольеры. Фото: Сочинский нацпарк

Леопардов перевели в большие вольеры. Фото: Сочинский нацпарк

Маленьким леопардам в Сочи дали имена. Теперь детеныши самки переднеазиатского хищника будут значиться во всех документах как Ачипсе и Челмас. Эти клички внесут в международную перепись вида.

- Существует такая традиция в России называть новорожденных животных в честь географических обозначений. Нам показалось, что названия реки в горах Сочи и урочища в Карачаево-Черкессии тоже могут повториться в именах котят леопарда, населяющего эти территории, - пояснили "КП" - Кубань" в Сочинском нацпарке.

Кроме этого, накануне Нового года Ачипсе и Челмаса перевели в большие вольеры, где на площади в гектар им будет достаточно места для игр.