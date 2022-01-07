Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 8:44

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось за сутки на 404 человека

Часть инфицированных заболели бессимптомно
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Многие болеют бессимптомно

Многие болеют бессимптомно

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось за сутки на 404 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

К слову, регион находится на четвертой строчке по заболеваемости коронавирусом в стране после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

- Среди заболевших 234 женщины и 170 мужчин. В том числе и 29 детей в возрасте от двух месяцев. Самому старшему пациенту 96 лет, - уточнили данные в краевом оперативном штабе по коронавирусу.

За сутки 7 января от инфекции скончались 11 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 91 житель Кубани, на ЭКМО – 5.

Число жертв пандемии достигло уже более 9,8 тысяч человек.