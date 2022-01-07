Многие болеют бессимптомно

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось за сутки на 404 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

К слову, регион находится на четвертой строчке по заболеваемости коронавирусом в стране после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

- Среди заболевших 234 женщины и 170 мужчин. В том числе и 29 детей в возрасте от двух месяцев. Самому старшему пациенту 96 лет, - уточнили данные в краевом оперативном штабе по коронавирусу.

За сутки 7 января от инфекции скончались 11 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ 91 житель Кубани, на ЭКМО – 5.

Число жертв пандемии достигло уже более 9,8 тысяч человек.