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Происшествия7 января 2022 9:04

Две многоэтажки в Краснодаре с тысячей жителей остались без отопления из-за поломки

Батареи остыли в домах Прикубанского округа
Ева МУР
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Жители двух многоэтажек в Краснодаре остались без тепла

Жители двух многоэтажек в Краснодаре остались без тепла

Две многоэтажки в Краснодаре с тысячей жителей остались без отопления из-за поломки. Об этом сообщили в районном ЕДДС Прикубанского округа.

- Без отопления остались жители многоэтажек по улице Репина, - сообщили "КП" - Кубань" в экстренных службах. - На месте ЧП уже работают ремонтно-восстановительные бригады. Ожидается, что тепло в домах появится через 4-5 часов.

Напомним, накануне, 6 января, из-за пожара на котельной без отопления несколько часов находились жители домов по улице Коммунаров в Краснодаре. Утром 7 января тепло вернули в дома.