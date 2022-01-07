Жители двух многоэтажек в Краснодаре остались без тепла

Две многоэтажки в Краснодаре с тысячей жителей остались без отопления из-за поломки. Об этом сообщили в районном ЕДДС Прикубанского округа.

- Без отопления остались жители многоэтажек по улице Репина, - сообщили "КП" - Кубань" в экстренных службах. - На месте ЧП уже работают ремонтно-восстановительные бригады. Ожидается, что тепло в домах появится через 4-5 часов.

Напомним, накануне, 6 января, из-за пожара на котельной без отопления несколько часов находились жители домов по улице Коммунаров в Краснодаре. Утром 7 января тепло вернули в дома.