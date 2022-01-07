В центре Краснодара сбили пешехода
Появились подробности гибели мужчины на пешеходном переходе в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.
По версии следствия, мужчина лег на проезжую часть перед тем, как загорелся разрешающий зеленый сигнал светофора на пересечении улиц Красной и Карасунской. Водитель "Мерседеса" не смог вовремя среагировать и наехал на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Однако эта версия будет тщательно проверяться.
- Личность погибшего установлена. Ведется следствие, - пояснили в полиции.