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Происшествия7 января 2022 9:27

Появились подробности гибели мужчины на пешеходном переходе в Краснодаре

ЧП произошло вечером 6 января в центре кубанской столицы
Ева МУР
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В центре Краснодара сбили пешехода

В центре Краснодара сбили пешехода

Появились подробности гибели мужчины на пешеходном переходе в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

По версии следствия, мужчина лег на проезжую часть перед тем, как загорелся разрешающий зеленый сигнал светофора на пересечении улиц Красной и Карасунской. Водитель "Мерседеса" не смог вовремя среагировать и наехал на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Однако эта версия будет тщательно проверяться.

- Личность погибшего установлена. Ведется следствие, - пояснили в полиции.