В центре Краснодара сбили пешехода

Появились подробности гибели мужчины на пешеходном переходе в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

По версии следствия, мужчина лег на проезжую часть перед тем, как загорелся разрешающий зеленый сигнал светофора на пересечении улиц Красной и Карасунской. Водитель "Мерседеса" не смог вовремя среагировать и наехал на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Однако эта версия будет тщательно проверяться.

- Личность погибшего установлена. Ведется следствие, - пояснили в полиции.