Артему нашли родителей. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мальчику из детдома в Сочи нашли семью накануне Рождества. Пятилетний Артем жил в Доме ребенка №2 на курорте с рождения. С этого же момента мальчику начали искать приемную семью. Обрести Артему папу и маму удалось накануне Рождества.

- Помимо Артема, семья теперь будет и у еще одной нашей девочки. Сейчас оформляются документ на нее. А вообще мальчик уже шестой за год, у кого теперь есть свой дом и близкие люди, - рассказала "КП" - Кубань" начальник управления по вопросам семьи и детства администрации Сочи Нонна Кардава.

В сочинском Доме ребенка 60 мест. Самый пик количества брошенных детей был здесь в 2009 году - 50 малышей. Но работа по поиску родителей для них ведется постоянно, и большинству находят семью.