Полицейские в Анапе просят опознать в задержанном преследователе девочки преступника

53-летний житель Ульяновской области задержан до выяснения обстоятельств. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Полицейские в Анапе просят опознать преступника в задержанном преследователе девочки. 53-летнего жителя Ульяновской области поймали после тревожных сообщений в Сети. На кадры камеры видеонаблюдения в одном из многоквартирных домов курорта попало странное поведение мужчины.

Он вошел в подъезд вслед за ребенком, но как только она решила вернуться на улицу, замешкался. А потом тоже покинул дом. Через несколько часов мужчину задержали полицейские.

- Правоохранители доставили мужчину в Отдел МВД России по городу Анапе для установления всех обстоятельств произошедшего. Также полицейские проверяют его возможную причастность к совершению противоправных деяний, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Если вы стали жертвой указанного человека, либо обладаете информацией о противоправных деяниях, полицейские просят незамедлительно обратится в полицию по телефону 102, или 8(86133)4-68-82.