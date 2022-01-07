Двое взрослых и двое детей отравились газом на Кубани

Скорая помощь подоспела вовремя

ЧП произошло рано утром 4 января в Тимашевске Краснодарского края. Тогда семью из четырех человек обнаружили соседи. В доме стоял едкий запах бытового газа. Двое взрослых и двое маленьких детей - шести и десяти лет - были без сознания. К счастью, медицинскую помощь им удалось оказать вовремя.

- Их экстренно госпитализировали в центральную районную больницу, где пострадавшим оказали квалифицированную помощь. Их жизни сейчас ничто не угрожает, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Но проверка по факту отравления газом уже начата. На место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры Тимашевского района. Расследование продолжается.