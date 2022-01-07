Пассажир автомобиля на Кубани попросил водителя остановиться, чтобы ударить сотрудника ДПС

Начато разбирательство

Пассажир автомобиля спьяну набросился на постового ДПС на Кубани. Он ехал по дороге станица Крыловская – село Шевченковское со своей подругой, когда на обочине показался автомобиль ГИБДД.

- Он попросил остановиться и вышел, - рассказывает владелица авто.

Дальше события развивались стремительно. Мужчина подошел в сотруднику в форме и схватил его за грудки. Причем какие именно претензии или личная неприязнь имелась у нападавшего, непонятно. Протрезвев, он не смог объяснить причину своего внезапного порыва.

Однако успел ударить полицейского по голове, когда тот был при исполнении. На место тут же выехала оперативная группа. Теперь вряд ли нападавшему удастся отделаться лишь извинениями.