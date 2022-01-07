Глава Следкома Бастрыкин приехал в детский дом в Сочи

Александр Бастрыкин положительно оценил работу дома ребенка

Глава Следкома Александр Бастрыкин приехал в детский дом в Сочи. Много лет офицеры ведомства осуществляют поддержку детей-сирот.

Александр Бастрыкин осмотрел помещения учреждения и территорию. Глава ведомства положительно оценил оснащение помещений всем необходимым для развития малышей с ограниченными возможностями здоровья.

Представители СК России также поздравили коллектив специалистов и их воспитанников с новогодними праздниками и передали развивающие, а также сладкие подарки для малышей.

Напомним, накануне Рождества воспитаннику детского дома в Сочи - маленькому Артему - нашли семью. Ребенок жил в детдоме с 2018 года.