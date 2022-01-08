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Общество8 января 2022 5:12

Что произошло за ночь 8 января в Краснодарском крае: Пассажир автомобиля попросил водителя остановиться, чтобы ударить сотрудника ДПС

Что произошло за ночь 8 января в Краснодарском крае
Источник:kp.ru
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Начато разбирательство Фото: Архив КП

Начато разбирательство Фото: Архив КП

Что произошло за ночь 8 января 2021 года. Пассажир автомобиля на Кубани попросил водителя остановиться, чтобы ударить сотрудника ДПС. Он спровоцировал драку.

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