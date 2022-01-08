Что произошло за ночь 8 января в Краснодарском крае: Пассажир автомобиля попросил водителя остановиться, чтобы ударить сотрудника ДПС

Начато разбирательство Фото: Архив КП

Что произошло за ночь 8 января 2021 года. Пассажир автомобиля на Кубани попросил водителя остановиться, чтобы ударить сотрудника ДПС. Он спровоцировал драку.

Глава Следкома Бастрыкин приехал в детский дом в Сочи. Офицеры ведомства на протяжении долгих лет осуществляют поддержку маленьких воспитанников дома ребенка.

Завершены поиски пропавшей 14-летней школьницы на Кубани. Девочка ушла из дома и исчезла.

В драке со стрельбой в Краснодаре пострадали четверо. Полиция разбирается в причинах конфликта.