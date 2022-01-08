Погода на 8 января 2022 года в Краснодаре: порывы ветра достигнут 14 м/с

Погода на 8 января 2021 года в Краснодаре: порывы ветра достигнут 14 м/с Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Шквалистый ветер ожидается на Кубани. Его порывы будут достигать 14 м/с. Он задержится в Краснодарском крае как минимум до конца выходных – до воскресенья.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 8 января 2022 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха составит плюс 6 градусов, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что уже на следующей неделе на Кубани ожидается потепление. В понедельник воздух прогреется до плюс 10-12 градусов.