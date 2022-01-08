Жители Краснодара оставили свыше 6 тысяч заявок на бесплатную газификацию Фото: krd.ru

Жители Краснодара оставили свыше 6 тысяч заявок на бесплатную газификацию. Специалисты уже завершили обработку обращений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что основная часть заявок будет реализована. Еще часть обращений отправлены на доработку. Они присланы без необходимого пакета документов.

За время работы программы социальной газификации специалисты подвели газ до 84 участков с частными домами. Еще 12 домов были полностью газифицированы. 15 проектов реализуются прямо сейчас.