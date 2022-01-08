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Свыше 750 спортивных мероприятий прошли на Кубани за 2021 год. Сразу 16 стартов были международными. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– Главное и самое значимое событие года – участие кубанских спортсменов в летних Олимпийских и Паралимпийских играх. Кубань представлял 31 спортсмен. Они завоевали 10 медалей, – отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Отмечается, что состав команд сборной России пополнили 1279 краевых атлетов. Они представляли страну по 88 видам спорта.

2021 год получился урожайным для кубанских спортсменов. Они завоевали свыше двух тысяч медалей.

Сейчас краевые атлеты активно готовятся к зимним Олимпийским играм 2022 года. В расширенный состав сборной России вошли 35 спортсменов, имеющих кубанскую прописку. Это представители семи олимпийских дисциплин.