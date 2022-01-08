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Общество8 января 2022 8:00

Почти 7 тысяч человек воспользовались «дачной амнистией» на Кубани

Местные жители оформили право собственности на земельные участки по упрощенной схеме
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru/

Фото: admkrai.krasnodar.ru/

Почти 7 тысяч человек воспользовались «дачной амнистией» на Кубани. Местные жители оформили право собственности на земельные участки по упрощенной схеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что жители закрепили право собственности под капитальное строительство.

- Всего за 14 лет реализации «дачной амнистии» в регионе в упрощенном порядке зарегистрировали права на 594 тыс. объектов, - подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин.

Также с 1 сентября 2021 года в России вступил в силу закон «О гаражной амнистии». Благодаря ему люди получили право бесплатно выкупить гаражи, возведенные ими до 30 декабря 2004-го, и участки под ними по упрощенной схеме. За три месяца этой опцией воспользовались десятки местных жителей. Они поставили на учет 62 гаража и 30 земельных участков площадью 2505 квадратных метров.