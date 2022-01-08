Котельная заработала в долгострое «Карандашъ» в Краснодаре Фото: krd.ru

Котельная заработала в долгострое «Карандашъ» в Краснодаре. Он расположен на улице Фабричной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что инициативная группа дольщиков попросила главу Краснодара запустить отопление в дома. Это позволило бы не допустить порчи внутридомовой системы отопления и сохранить отделочные работы.

- Сейчас — зима, и хотя дом не сдан, но раз это нужно людям, значит задача номер один — подписать документы, заключить договоры и пустить в квартиры тепло, — подчеркнул мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Он отметил, что после запуска тепла нужно последовательно решать остальные вопросы, касающиеся долгостроя.

Жилой комплекс «Карандашъ» расположен на улице Фабричной в Краснодаре. Это 22-этажный дом. Он рассчитан на 160 квартир.

Строительство объекта завершено. Он подключен к инженерным сетям. Сейчас идут судебные разбирательства о признании прав собственников на жилье.

В жилом комплексе уже завершен монтаж газовой котельной. Получено разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию.