Школа на 300 мест появится в Новознаменском Фото: krd.ru

Школа на 300 мест появится в Новознаменском. Она заработает уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что сооружение возводится в рамках национального проекта «Образование». Окончание строительства намечено на январь 2023 года, введение в эксплуатацию – на май.

- Строительство школы в Новознаменском жители ждали много лет, если не сказать — десятилетия, теперь к возведению соцобъекта приступили. Школа будет начальной, на 300 мест — большего не позволяет размер земельного участка, — подчеркнул мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Отмечается, что начальная школа будет рассчитана на 300 учащихся. Она появится на улице Демидовской, 63. Площадь трехэтажного сооружения составит 10 189 кв. м. Оно получит актовый зал на 200 мест, столовую – на 150 и спортивный зал.