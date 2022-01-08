Реконструкция водозабора на реке Мзымта продолжается в Сочи Фото: sochi.ru

Реконструкция водозабора на реке Мзымта продолжается в Сочи. Его производительность – 65 тысяч кубометров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Отмечается, что масштабная реконструкция стартовала в 2021 году. Она включает в себя возведение двух резервуаров чистой воды и узла обеззараживания.

- Решение проблем в сфере водоснабжения и водоотведения имеет важное значение для населения Сочи и развития города, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Он подчеркнул, что специалистам нужно обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды во все районы Сочи. Рабочие уже приступили к запуску «Водозабора 1.32». Благодаря ему будет закольцована большая часть системы водоснабжения курорта, а села Ахштырь, Казачий Брод, Галицино и Молдовка обеспечат питьевой водой.