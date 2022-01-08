87 километров дорог привели в порядок в Краснодаре за 2021 год Фото: krd.ru

87 километров дорог привели в порядок в Краснодаре за 2021 год. Еще в краевом центре возвели около 10 км тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.

Отмечается, что специалисты освежили 63 участка дорог общей протяженностью 82 километра. Ремонт прошел в рамках национального проекта «БКД». Еще 3,2 км магистралей были восстановлены в рамках краевой программы, 1,7 км – за счет облигационного займа.

Помимо ремонта дорог, в Краснодаре повезли 13 участок тротуаров. Общая протяженность пешеходных зон составил 9,4 км.