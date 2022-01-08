17 спортивных площадок восстановили в Краснодаре за 2021 год Фото: krd.ru

17 спортивных площадок восстановили в Краснодаре за 2021 год. Еще 2 объекта возвели в краевом центре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что 12 площадок были приведены в порядок за счет средств городского бюджета.

- Создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом — большой вклад в благополучие и здоровье наших горожан, – отметил директор департамента по физкультуре и спорту Борис Тихоненко.

Отмечается, что в Краснодаре работает 52 спортивные площадки.