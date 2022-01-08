Выдача рибейтов кинокомпаниям продолжится на Кубани в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Выдача рибейтов кинокомпаниям продолжится на Кубани в 2022 году. Эти деньги идут на создание картин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что в 2021 году в регионе сняли свыше 30 проектов. Благодаря рибейтам компании возвращали до 20% расходов на производство произведений на Кубани.

- Мы видим, что съемочные компании часто вовлекают кубанских предпринимателей по самым разным направлениям, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Отметим, что в 2021 году на рибейты было выделено 20 миллионов рублей. Их получили пять компаний. Выдача рибейтов в 2022-м запланирована на вторую половину года.